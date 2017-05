Suspensiones y cambios en los regímenes laborales: la situación de las textiles preocupa al Gobierno

Las dificultades de las empresas textiles preocupan a los propios operarios y se llevan la atención principal de la Casa de Gobierno. Las suspensiones y las modificaciones de los regímenes laborales marcan al sector y por ello, las compañías, el Gobierno y el sindicato buscan alternativas para paliar los problemas. En medio de este escenario, existe preocupación en torno de lo que puede suceder en la fábrica Alpargatas, ubicada en Aguilares.



El Gobierno provincial gestionó ante la Nación en las últimas semanas la aplicación del Programa de Recuperación Productiva (Repro), en su nueva modalidad, para las cincos fábricas radicadas en la provincia y que pertenecen a Alpargatas, Tecotex, Tavex (Santista) y TN&Platex (Hilado), con sus dos plantas.



Sin embargo, el programa oficial requiere la expresa adhesión de las compañías, cosa que aún no fue oficializada. Aunque se supo que tres firmas ya habrían manifestado su decisión de incorporarse al sistema, según informaron en la delegación provincial de la Asociación Obrera Textil. A través del Repro, el Estados subsidia (alrededor de $ 4.000) parte del salario de los trabajadores, otorgando un monto fijo por mes.





“La única empresa que no define es Alpargatas. Como sindicato, no tenemos en claro si quiere o no el Repro. Si no adhiere, estaremos muy preocupados, y si adhiere, estaremos tranquilos”, enfatizó el apoderado del sindicato, Luis Salado.

El referente de la AOT dijo también que el gremio requirió al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que el Repro se extienda entre 6 y 9 meses, considerando el actual escenario económico: baja de consumo, acumulación de stock de productos y aumento de las importaciones.Hoy, las plantas de las distintas compañías están funcionando, tras las suspensiones en Alpargatas y las reducciones de horas extras y jornadas laborales en el resto de las compañías.

El Gobierno local espera las respuestas oficiales de las empresas con respecto al plan nacional. “Todas tienen sus directorios en Buenos Aires, por lo que cual se está definiendo en las casas matrices”, dijo el secretario de Mipyme y Empleo, Jorge Domínguez.