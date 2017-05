"De Vido tendría que estar en cana", según Schoklender

BUENOS AIRES.- Sergio Schoklender, uno de los procesados por la causa "Sueños Compartidos" aseguró que el ex ministro kirchnerista Julio de Vido “firmaba todos los convenios” para financiar la construcción de viviendas sociales.

"La totalidad de las firmas de los convenios salían con la firma de De Vido. Él autorizaba todos los pagos, junto al responsable del Ministerio de Economía. Pero es intocable. Es responsable no sólo del saqueo del Estado durante 12 años sino de las muertes de la tragedia de Once", afirmó.

También la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y Pablo Schoklender fueron procesados en la causa "Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó al ex secretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y a Abel Fatala, por el desvío de más de 206 millones de pesos, y resolvió la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros funcionarios y gobernadores provinciales.

Schoklender no está de acuerdo con esta decisión. Hoy dijo que el juez no sólo también debería haber procesado al actual diputado nacional sino que, señaló, el ex funcionario "debería estar en cana".

El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo dijo que esperaba su procesamiento, y consideró que el fallo del juez Martínez de Giorgi tiene "algunas cosas buenas, como animarse a procesar a Hebe".

"Marca que algunas cosas están cambiando, porque gracias a su prestigio histórico gozó de una impunidad absoluta de todo lo que decía y hacía", dijo.

"Se probó que todas las firmas en los contratos son de Hebe; firmó todos los balances, auditorías, los libros de actas", expresó.

Sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, opinó que debería estar presa, porque Sueños Compartidos se financiaba con con transferencias de partidas del Tesoro Nacional. "Esa reasignación de partidas llevaban las firmas del ex presidente (Néstor Kirchner) y la ex presidenta y también de los ex jefes de Gabinete, que fueron pasando y ahora se hacen los boludos", insistió.