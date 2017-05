El insólito pedido de un hombre condenado a muerte antes que llegue el día

GEORGIA, Estados Unidos.- Un hombre condenado a muerte hizo un insólito pedido a la Corte, antes de que lo maten. Se le ocurrió solicitar un cambio en el procedimiento, ya que le teme a la inyección letal -el método que utilizan las cárceles de Estados Unidos-.

El prisionero fue condenado a muerte por asesinar hasta casi degollar a un médico. Horas antes de que se cumpliera su condena, J. W. "Boy" Ledford Jr. pidió piedad y cambiar la forma de ejecución. Según su abogado, él temía que la inyección no funcione como debería y lo deje agonizante asi que prefería que un pelotón lo fusile.

En Estados Unidos, los presos condenados de esa forma son ejecutados por la aplicación de una jeringa de Midazolam. El miedo del prisionero surge porque en ese país se dieron casos en los que el sedante no actuó como se suponía. Lo que no tuvo en cuenta a la hora de hacer el pedido fue que, justo en el Estado que se lo juzga, no se usa ese tipo de droga si no otra llamada, Pentobarbital.

Ledford será el primero en el que se aplique el sedante este año ya que la forma de morir que eligió él no fue aprobada, según informó el sitio Infobae.com.