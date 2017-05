Nostalgia pura: Disney celebró los 75 años del clásico Bambi

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood rindió homenaje al clásico de animación de Disney Bambi (1942) que ayer cumplió su 75 aniversario, con un evento en el que estuvo presente Donnie Dunagan, quien con cinco años prestó su voz para el pequeño cervatillo.

El acto se realizó anoche en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, en la californiana ciudad de Los Ángeles, con el crítico de cine Leonard Matlin y el animador Andreas Deja como anfitriones y con la presencia de Peter Behn, quien encarnó al conejo y amigo de Bambi, Tambor.

"Somos parte de algo que emociona a la gente de forma extraordinaria. Aún me llegan cartas a mi casa cada semana e incluso dibujos de niños desde todas partes del mundo", explicó Dunagan (83) en declaraciones recogidas por la agencia EFE, luego de lo cual confió al público una anécdota según la cual estuvo a punto de participar del filme.

"Walt Disney llamó a mi casa y mi madre atendió la llamada. No nos lo podíamos creer, pero cuando lo hablamos con mi agente, el tipo no quería que aceptara el proyecto. Yo tenía entonces 5 años, y lo despedí", rememoró Dunagan entre risas, y añadió: "¡Imaginen si no llego a hacerlo! Me ha ayudado mucho en la vida ser la voz de Bambi, aunque no siempre fue así".

Es que mientras Dunagan prestó servicios en las Fuerzas Armadas de EE.UU. ocultó su la información porque no quería que lo llamaran "sargento Bambi" o "comandante Bambi".

