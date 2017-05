En dos horas, tomó cinco bebidas con cafeína y un energizante y terminó muerto

Un adolescente de 16 años falleció a causa de un exceso de cafeína en una escuela de Carolina del Sur, en Estados Unidos. "Murió por una sustancia totalmente legal", dijo el forense.

Se llamaba Davis Allen Cripe. Mientras estaba en clase cayó desplomado a causa de una arritmia provocada por las cuatro bebidas con cafeína que había ingerido horas antes. Los motivos del deceso fueron confirmados por el médico forense Gary Watts, según informó el sitio cnnespanol.cnn.com.

"Como todos los padres nos preocupamos por nuestros hijos, por su seguridad y su salud, especialmente cuando empiezan a conducir. Pero no fue un accidente el que le quitó la vida a mi hijo. Fue una bebida energética", expresó el padre del adolescente.

Watts también afirmó que la autopsia no mostró problemas cardíacos previos: "Davis estaba sano. No se encontraron otras drogas ni alcohol en el sistema. No fue una sobredosis, perdimos al adolescente por una sustancia legal".

Davis Cripe. Foto tomada de news.yahoo.com.