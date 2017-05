Hackers robaron una película de Disney aún no estrenada y piden un "gigantesco" rescate

ESTADOS UNIDOS.- El consejero delegado de Disney, Bob Iger, denunció hoy que unos piratas cibernéticos robaron una película del estudio y exigen un rescate para no divulgar el largometraje en internet, informaron medios estadounidenses.



Según publicó el medio especializado The Hollywood Reporter, citado por la agencia de noticias española Efe, Iger no dio detalles sobre el filme que pudo haber sido sustraído, pero afirmó que la compañía no pagará ninguna cantidad a los "hackers", que han amenazado con difundir fragmentos de la cinta si no reciben el dinero.



Sin embargo, el sitio especializado Deadline identificó como "Los Piratas del Caribe: la venganza de Salazar", que se estrena la semana próxima, como el blanco del ataque, mientras que otros periodistas de la fuente especularon que se trataba de "Cars 3", que sale en un mes.





Aunque estas películas tendrían buena taquilla, nada se comparará al próximo capítulo de la saga de "Guerra de las Galaxias", que se estrena el 15 de diciembre. Ryan Parker, periodista de THR, escribió en Twitter que si hubieran robado Star Wars: Los Últimos Jedi, el estudio "hubiera pagado en un santiamén".

Este incidente cibernético de Disney se añade al sufrido por Netflix hace unas semanas con su serie "Orange Is The New Black", cuya quinta temporada, que se estrenará en junio, fue filtrada en la red por un pirata cibernético que exigía un pago para no desvelar los nuevos episodios.



Desde el pasado viernes, más de 300.000 computadores de al menos 150 países han sido víctimas de ataques cibernéticos perpetrados por el virus del tipo ransomware, después de que la empresa de seguridad informática rusa Kaspersky alertara del hecho.



A pesar del ataque, los responsables han recaudado menos de 70.000 dólares con su chantaje a los afectados por el virus para que pagaran por recuperar sus datos, informó hoy el Gobierno de EE.UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a los servicios secretos de Estados Unidos de ser "la fuente primaria del virus", después de que el presidente de Microsoft, Brad Smith, indicara este domingo que el ciberataque se produjo gracias a una "vulnerabilidad robada" a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA).