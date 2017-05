Violento robo en un colectivo de la línea 17: el botón antipánico no funcionaba

Dos delincuentes robaron esta mañana, minutos antes de las 7, al chofer y a varios pasajeros de un colectivo de la línea 17 en la parada de La Garza, frente a La Costanera. Según datos aportados por la Justicia, los ladrones se llevaron las pertenencias de todas las personas que iban a bordo y luego se dieron a la fuga.



Testigos del hecho contaron que los sujetos subieron con la cara cubierta y armados, y sustrajeron celulares y mochilas, ya que en ese momento viajaban en su mayoría estudiantes.



"Paré a levantar pasajeros y salieron no sé de dónde porque no los ví, cuando ya estaban por subir me dí cuenta porque tenían capuchas, gorras y la cara tapada, lo único que se les veía eran los ojos. Subieron y asaltaron a los pasajeros", relató el chofer de la unidad en diálogo con radio LV12.

El municipio promete reinstalar los botones antipánico



Ante la tensión del momento, el conductor del ómnibus comentó: "a una chica le agarró convulsiones y no la podíamos reanimar hasta que vino la ambulancia y se la llevó". Además, indicó que los delincuente "hicieron un tiro adentro de la unidad. "Acá quedó la vaina servida, pero gracias a Dios no le pegó a nadie".



Según comentó el conductor, el colectivo tiene botón antipánico pero todavía no funciona. "Creo que no está funcionando, porque lo accioné y no pasó nada. Está en la parte izquierda, pero no en funcionamiento. La Policía llegó como los 10 minutos", relató el chofer. Y agregó: "los ladrones se fueron caminando como si nada, tranquilos con un montón de cosas de los pasajeros. Eran dos chicos flacos, altos y uno lo llamó al otro Damián".