Se realiza la primera mediación en el país por acoso callejero

Miedo, indignación y hartazgo fueron sensaciones que impulsaron a Lucía Cabrera, una joven de Ciudad de Buenos Aires a denunciar a un taxista que la persiguió varias cuadras, hasta que ella pudo encontrar un policía ante quien denunciar la situación.

Hoy se realizará la primera audiencia de mediación entre la estudiante y el taxista, en la que se buscará que el agresor realice cursos formativos en género y que "reflexione sobre sus actos".

Cabrera radicó su denuncia el 20 de marzo, en la comisaría 37 de Buenos Aires, amparada en la ley Nº 5742 sancionada en diciembre por la Legislatura porteña, que tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos.

La estudiante reflexionó que no quería dejar pasar por alto algo que este hombre "realizaba una práctica seguramente tan común en su vida, pero que tanto daño nos causa".

"Este es un logro que surgió luego de la movilización de muchas mujeres, que desde hace un tiempo ya, venimos tratando de visibilizar esta problemática que vivimos todos los días en espacios públicos, que no es más que otra de las tantas situaciones de violencia a la que estamos expuestas".

La ley tiene por objetivo "prevenir y sancionar el acoso sexual, producido en espacios públicos o de acceso público, en los que se hostigue, maltrate o intimide y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas basados en su condición de género, identidad y orientación sexual".

En Tucumán

El programa "Panorama Tucumano" -producido por LA GACETA TV- mostró el miércoles pasado situaciones de acoso callejero que padecen las tucumanas a diario. Según una encuesta, el 45% de las mujeres estuvieron expuestas a comentarios sexuales explícitos, el 28% declaró haber sido seguida por un hombre alguna vez y el 10% ha tenido que soportar que un hombre se masturbe frente a ellas.

Video: así acosan los hombres a las mujeres en Tucumán



También la semana pasada, se presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos.

Impulsan un proyecto de ley contra el acoso sexual callejero

El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia es el autor del proyecto, elaborado en conjunto con las alumnas de tercer año del colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, que tiene como fin frenar el hostigamiento verbal o físico basado en su condición de género, identidad u orientación sexual.

La iniciativa determina que el acoso callejero puede manifestarse en comentarios sexuales, directos o indirectos referidos al cuerpo; fotografías y grabaciones no consentidas; contacto físico indebido; persecución o arrinconamiento; masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

Sobre la utilidad de este tipo de legislación opinó Samantha Plaza Monroy, referente de Acción Respeto Tucumán. "Es bueno que exista una ley porque lo regulado tiene efecto en la sociedad, pero no es lo único que se necesita para que el acoso callejero deje de existir", indicó.

Apuntó a que una ley, por su propio peso, no consigue erradicar una práctica que está arraigada, sino que es necesario impulsar cambios desde la educación, para que la sociedad se entere, se pueda generar opinión y debates. "La ley no es 100% efectiva si no se cambia el contexto desde la educación", señaló.