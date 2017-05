El fiscal del caso Daiana: "no puedo agarrar del cuello a un acusado y obligarlo a confesar un delito"

Para el fiscal Claudio Bonari, todos los caminos de la desaparición de Daiana Garnica conducen al principal sospechoso, Darío Suárez. Por eso mismo, desde el comienzo de la investigación se dedicó a indagar en el entorno de este hombre y terminó apresando a varios de sus allegados: un compañero de trabajo, su jefe, dos hermanos, su esposa, su suegra, su cuñada, una prima y a otra presunta pareja. Además, lo acusó formalmente por los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Sin embargo, Suárez negó todas las acusaciones al declarar, y esto molestó de sobremanera a la familia de la muchacha desaparecida. Los parientes de ella comenzaron a exigir que se obtenga de cualquiera manera la confesión del sospechoso. “Tiene que decir dónde está Daiana, tienen que hacerlo confesar, si no para qué lo tienen. No es un sospechoso, el culpable es él y si no lo es, yo me voy a hacer responsable. ¿Qué espera la Justicia?”, había criticado Ramón Garnica, el padre de Daiana. Ante esta situación, el fiscal dio su versión.

Creen haber hallado el piercing de Daiana en un horno de la ladrillera

“Entiendo todo el dolor de los padres que están buscando a la chiquita y les digo que se está trabajando sin descanso para encontrarla, es lo que nosotros también queremos. Pero creo que está habiendo una confusión; yo no puedo agarrar del cuello a un acusado y obligarlo a confesar un delito, porque estaría cometiendo un delito yo. Se pide que se obligue a confesar al detenido, pero uno no puede torturar a una persona para extraerle una confesión”, aclaró ante LA GACETA.

Bonari explicó que a Suárez lo llamó dos veces a su despacho. “Tiene un derecho constitucional de abstenerse a declarar si lo desea, y así lo hizo en un primer momento; luego declaró y dio su versión, en la que negó todas las acusaciones. Se está trabajando con los elementos que tenemos”, puntualizó el fiscal.