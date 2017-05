Radetic accedió a vender una camioneta Porsche y destinar el dinero al comedor Los Piletones

Alejandro Gastón Radetic, uno de los acusados de participar en una picada a más de 240 kilómetros por hora por el centro de la ciudad de Buenos Aires en abril pasado, accedió a un juicio abreviado en el que recibió una condena a un año de prisión en suspenso, dos años de inhabilitación para conducir automóviles y el decomiso de su camioneta Porsche Cayenne.

"Él reconoció que era uno de los que corría la picada en el video y está arrepentido de lo que hizo", expresó Rodolfo Baqué, abogado de Radetic, quien explicó que se llegó a un acuerdo con el fiscal Gonzalo Viña, del Ministerio Público Fiscal, para ir a un juicio abreviado.

El delito por el que Radetic se declaró culpable fue el de conducción riesgosa (art. 193 bis CP) en concurso real con daño agravado (art. 184, inc. 5 CP). "Accedió que su camioneta fuera vendida, que el dinero se destine al comedor Los Piletones y a cumplir con un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para conducir", dijo Baqué en declaraciones a medios periodísticos.

El acuerdo entre la defensa y la Fiscalía está en suspenso, a la espera de la homologación del juez Pablo Casas, magistrado a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas No. 10 y quien lleva adelante la causa. Como parte de su enmienda, Rádetic también ofreció hacer 50 horas de tareas comunitarias y tomar un curso de reeducación vial que dicta la agencia de Seguridad Vial.

Respecto de las armas encontradas en su domicilio, Baqué remarcó que se trataban de "réplicas que él usa en sus videos de cantante de reggaeton", mientras que las armas reales "estaban debidamente documentadas". "No hubo un delito en lo que respecta a las armas, su delito fue únicamente en la conducción", cerró el abogado. (Télam)





