La primera foto de Cubero y Nicole después de la separación

Nicole Neumann y Fabián Cubero confirmaron su separación hace días atrás y salió la primera foto juntosluegodela ruptura, junto a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

La imagen fue tomada en el salón VIP de Aeroparque, mientras la modelo esperaba el avión para partir a Salta.

El comportamiento de los mediáticos dio que hablar, ya que se relacionaban como si nada hubiese ocurrido.

Cuando ambos realizaron declaraciones dieron a entender que la pareja hacía un año que sufría una crisis y que era el momento de terminar las cosas.

¿Para Cubero? En medio de la separación, Nicole Neumann mandó un "te amo" en las redes



Le preguntaron al futbolista si la seguía amando a lo que respondió:

"Hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder"





Juntos esta mañana en el vip de #AmericanExpress Nicole y Cubero con sus hijas pic.twitter.com/q4Sui8d0Y5 — Marcela Tauro (@_MarcelaTauro) 15 de mayo de 2017