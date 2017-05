A pesar de los rumores, en Atlético niegan haber recibido ofertas por Zampedri

El lunes comenzó con rumores que señalaban que los goles de Fernando Zampedri, quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, iban a ser exportados a México, donde dos clubes habían realizado una millonaria oferta a Atlético. Sin embargo, desde 25 de Mayo y Chile negaron esa versión.

"Me confirma la directiva de Atlético Tucumán que Tigres hizo una oferta (U$S 2.8 millones) por Fernando Zampedri", fue lo que escribió el mexicano, Santiago Fourcade, que en su perfil de Twitter asegura ser miembro del gigante de medios Televisa. Según después, detallaba que "Todavía no llegan a un acuerdo. Los argentinos piden U$S 5 millones. Dos clubes más lo quieren, uno chino y el América de México".



Al no tener un nueve, Atlético sufrió, según Lucchetti



Esto se sumó a lo que días anterior había comentado el representante del entrerriano, que aparentemente está en la mira cuatro de los "grandes" del fútbol argentino: River, Boca, San Lorenzo e Independiente.

Pero desde Atlético afirman que no llegó ninguna oferta concreta por el de Chajarí. "La Comisión Directiva informa que nuestra institución no recibió ninguna oferta oficial por el pase del jugador Fernando Zampedri", expresaron desde el "Decano" a través de las redes sociales. ¿Qué pasará con el goleador?