Se viene la nueva película de Piratas del Caribe, con la actuación de Paul McCartney

Paul McCartney tendrá una participación en “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, la quinta entrega de la franquicia protagonizada por Johnny Depp que estrenará en mayo de 2017.

A días del estreno de la cinta, el ex Beatle publicó en la red una imagen donde aparece con una tupida barba, un traje negro y cartas en la mano.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen muchos más detalles de su personaje.

En “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”), el mítico Jack Sparrow (Depp) se enfrentará a un antiguo y terrorífico enemigo: el capitán Salazar (Javier Bardem), quien se escapó del Triángulo de las Bermudas junto a su tripulación.

En la quinta entrega, Orlando Bloom retoma su papel de William Turner; pero además veremos a Kaya Scodelario (Karina Smyth), Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, David Wenham (Scarfield) y Keith Richards.

El elenco se completa con personajes clásicos de la saga como Geoffrey Rush (Barbosa), Kevin R. McNally (Joshamee Gibbs) y Stephen Graham (Scrum)

“Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, dirigida por Joachim Ronning y Espen Sandberg, se estrenará el 26 de mayo de 2017.