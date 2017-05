Video: Usain Bolt cavó la tumba de un amigo muerto

Usain Bolt es campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros pero esta vez no fue noticia por un nuevo récord en la piesta. Esta vez Bolt fue el centro de las miradas por aparecer en un video cavando la tumba de su propio amigo, Germaine Mason, fallecido el 20 de abril pasado en un accidente de moto.

El multicampeón se dejó ver en las imágenes que fueron compartidas por los usuarios presentes en la parroquia jamaicana de Portland, donde se enterró al saltador también medallista olímpico.

Usain Bolt digs grave for friend Germaine Mason in Portland earlier today. Germaine was killed April 20 in motorcycle accident E. S pic.twitter.com/5aqUNHtVPX