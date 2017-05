Se casó Jim Parsons, el actor que protagoniza a Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory"

Jim Parsons, el actor mejor pagado de la televisión estadounidense gracias a su papel de Sheldon Cooper en la exitosa comedia The Big Bang Theory, se casó este fin de semana con el diseñador gráfico Todd Spiewak, su novio desde hace 14 años, según confirmó el intérprete a People.

El enlace se realizó en una exclusiva e íntima ceremonia en Nueva York, en The Rainbow Room, un restaurante de lujo situado en la 65ª planta del edificio 30 Rockefeller Plaza.

Parsons confirmó públicamente su homosexualidad en una entrevista con The New York Times concedida en 2012 y contó que mantenía una relación con otro hombre desde hacía 10 años.

Durante su discurso en los premios Emmy 2013, Parsons le dedicó el galardón a su entonces novio: "A mi persona favorita en el planeta, Todd Spiewak".

El año pasado, la pareja celebró 14 años juntos y Parsons lo compartió en Instagram. "Conocí a este tipo (el del micrófono) hace hoy 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna competencia", escribió.

"Uno de sus mejores regalos para mí es que ya no me lleva a cantar al karaoke. Además, creo que esto fue un selfie hecho con una cámara de verdadl, ya que nuestros teléfonos no podía hacer eso entonces, jajaja", contibuaba su mensaje. En la ficción, su querido personaje, Sheldon Cooper, mantiene una relación con Amy Farrah Fowler.