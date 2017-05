Martín Demichelis decidió ponerle fin a su carrera futbolística profesional

El defensor argentino Martín Demichelis, del Málaga, anunció hoy su retiro del fútbol a los 36 años.

"Tenía que ser honesto conmigo mismo, con el equipo, con el 'míster' y, por supuesto, con la profesión que me lo ha dado todo, y por eso decido dejar el fútbol", manifestó Demichelis en rueda de prensa para poner fin a casi dos décadas de carrera.

El ex internacional argentino estuvo acompañado por el director deportivo blanquiazul, Francesc Arnau, y por todos los miembros del actual plantel del Málaga. Todos le quisieron arropar en un momento tan significativo.

"Había dos equipos en los que soñaba retirarme. Uno era River Plate y el otro, el Málaga. Así que he cumplido mi último sueño como profesional", aseguró.

Demichelis vivirá sus últimos minutos como futbolista el domingo ante el Real Madrid en la última jornada de la Liga española, donde el conjunto blanco aspira a ganar el título.

"Tengo mucho que agradecer. A los clubes donde me formé, a mi querido River Plate, del cual seré siempre hincha y donde me dieron la oportunidad de convertirme en profesional. También a Bayern Múnich, donde pasé ocho años compitiendo con los mejores. Y, por supuesto al Málaga, ya que viví una primera etapa en la que conseguí los mayores títulos de mi carrera, a pesar de que no estuvieron remunerados con medallas", añadió el argentino.

Demichelis confesó que su cuerpo ya no viaja paralelo con las exigencias físicas de la alta competición.

"Aquí llegó el final porque reconozco que perdí la fuerza en las piernas y el poder de concentración. Debo decir gracias al fútbol y a partir de ahora seré un hincha más de esta institución que me dio muchos éxitos y, además, dos hijas andaluzas y malagueñas", destacó.

Demichelis también recordó con emoción a quien fuese su agente, Jorge Cysterszpiler, fallecido la pasada semana.

"Hoy hubiese estado aquí y hace siete días decidió, por diferentes motivos, quitarse la vida. Él me introdujo en el profesionalismo y me acompañó durante 20 años", rememoró entre lágrimas. (DPA)