Horror en primera persona: un aspirante a Policía describió las presuntas torturas

Luis Reales, uno de los dos cadetes de la Escuela de Policía de Tucumán que denunciaron malos tratos físicos y psíquicos, relató en un video las supuestas torturas a las que fue sometido en la institución. El joven de 18 años ingresó el 1 de abril y salió de allí cinco días después, directo a una sala de terapia intensiva porque no le funcionaban los riñones.

"Cuando me notaban cansado y que no podía seguir me gritaban un poco y me hacían pasar a otro instructor. Así hasta que di dos vueltas por cada instructor; no me han dado agua hasta tarde y no he comido", afirmó en un video que sus familiares acercaron a LA GACETA.

“Si esperábamos algunas horas más, mi hijo se moría”

Aún internado en un sanatorio, Reales contó que lo despertaban durante la madrugada y que llegó a orinar sangre. "A cada rato me decían que si ya no daba más, que pida la baja", afirmó.

También contó que un cadete lo golpeó muy fuerte en el pecho, por lo que se resbaló y dio su cabeza contra la pared. Al tiempo que indicó que sus compañeros lo alentaban y lo ayudaban a seguir porque lo veían mal.

Otro cadete denunció que sufrió apremios en la Escuela de Policía

La familia se tomó un mes para analizar la situación. En los primeros días, el cadete estuvo envuelto en una crisis de nervios que no le permitió contar lo que había vivido. De a poco, lo fue relatando. “Lo masacraron”, calificó Jorge Lobo Aragón, abogado de la familia que pedirá ser querellante en el caso.

Luis Serra fue otro aspirante que denunció torturas. Está con tratamiento neurológico, psicológico y psiquiátrico desde el 1 de abril, cuando se desmayó haciendo ejercicios en la Escuela de Policía. “Vomité y dije que me sentía mal; me respondieron que siguiera haciendo el entrenamiento o me daban la baja. Empecé a ver puntos y no me acuerdo de nada más”, explicó. El diagnóstico fue crisis convulsiva y deshidratación. Estuvo una semana en terapia intensiva.

El comisario Jorge Cruz, director de la Escuela de Policía, negó todas las acusaciones y afirmó que todo está documentado. “En primer lugar, jamás le faltó a nadie agua ni comida. Sería inhumano, más con el calor que hace en esta provincia. Se lo pueden preguntar a los 103 cadetes que ingresaron este año. Luego, los cadetes mayores no agreden a nadie. Al contrario, se busca el compañerismo, porque cuando salen de acá, tienen que ser compañeros en la calle. Cuando Reales se sintió mal, se llamó a los padres al instante. El muchacho salió caminando, no lo sacaron arrastrando", dijo. En este caso en particular, además, estimó que la enfermedad era anterior a su ingreso: “puede ser que haya venido con alguna dolencia. Si fuera excesivo el ejercicio, los otros 103 tendrían reventados los riñones”.

El jefe de la Policía, Dante Bustamante, anticipó que si se detectaran irregularidades habría sanciones para los responsables. Además, aclaró que se está denunciando a integrantes de la Policía que no están relacionados a esa institución educativa. “Si hay cosas malas, hay que corregirlas; si hay responsables, tendrán una sanción penal y administrativa; pero antes habrá que comprobarlo”, advirtió.