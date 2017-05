Parientes de Daiana Garnica desmienten haber recibido amenazas

El abogado de la familia Garnica, Sergio Pérez, desmintió esta mañana que los parientes de Daiana, la chica que se encuentra desaparecida desde hace 10 días, hayan recibido amenazas telefónicas, según dijo en diálogo con LA GACETA. Sin embargo, afirmó que se están analizando los celulares de los sospechosos.

Las declaraciones del letrado salieron luego de que fuentes de la investigación indicaran que investigaban misteriosos llamados a teléfonos fijos y celulares que recibieron los familiares de la adolescente de 17 años.

Las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en tanto, realizaron esta mañana una volanteada en el centro de San Miguel de Tucumán para exigir la aparición con vida de Garnica.

La principal teoría que maneja la Justicia es que la adolescente habría sido víctima de un homicidio. La chica de 17 años se reunió el sábado 6 con su vecino y principal sospechoso, Darío Suárez, tras un intercambio de mensajes. Se estima que este habría sido el autor material del presunto crimen. Los investigadores sospechan que podría haber contado con la complicidad de “Sapo” Pacheco, compañero de trabajo de Suárez en la cortada de ladrillos, y de Juan Mátar, jefe de ambos. Según trascendió, a estos dos se les habría imputado una supuesta participación en el crimen.

“El Sapo” le habría comentado a sus allegados que estaba por quebrarse y a punto de contar lo que había sucedido ese sábado en la cortada. Aparentemente, su idea era incriminar a Suárez y a Mátar; sin embargo, también se supo que existen elementos que lo incriminan. En sus uñas habrían encontrado rastros de sangre, que están siendo sometidos a estudios para determinar si son de Daiana.

“Ha sido él, no pudo haber sido nadie más. tiene que decir dónde está Daiana, tienen que hacerlo confesar, si no para qué lo tienen. No es un sospechoso, el culpable es él y si no lo es, yo me voy a hacer responsable. ¿Qué espera la Justicia?”, había señalado Ramón Garnica, padre de la chica.