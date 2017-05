Concejales de Yerba Buena homenajearán al ciclista Luis Aguilera

Esta tarde, desde las 18, en el Concejo Deliberante de Yerba Buena se le rendirá un homenaje a Luis Eduardo Aguilera, el ciclista de 44 años que un mes atrás, el viernes 14 de abril, fue hallado muerto adentro del canal Caínzo, a la altura del acceso al barrio privado Alto Verde I, hacia el norte de la avenida Perón, en la ciudad de Yerba Buena.

"Es desesperante. Los tiempos de la Justicia son desesperantes. Pasan los días y no sabemos nada", dice Verónica Aguilera, la hermana del biker. La causa se encuentra en la Fiscalía de Instrucción Penal X, y ha sido caratulada como "muerte dudosa". La fiscala María del Carmen Reuter espera que en las próximas horas los responsables del barrio cerrado le envíen las imágenes que registraron sus cámaras de seguridad, pues la caída ocurrió a menos de 100 metros del acceso principal.

En el homenaje de esta tarde, los concejales destacarán la labor de Aguilera en defensa de la ecología, pues militaba en el grupo "No destruyan mi cerro". En un principio, a los familiares del ciclista les dijeron que el muchacho cayó en ese zanjón, de unos 20 metros de altura, debido a un ataque de epilepsia (padecía crisis epiléptica jacksonianas). No obstante, sus familiares y amigos dudan de esa versión.

Hay dos cosas que ellos no les convencen. Primero, les parece imposible que Aguilera se haya desorientado y acabado en el fondo del barranco debido a una epilepsia, porque la enfermedad se le manifestaba con ausencias; no con convulsiones. Segundo, y aún suponiendo que haya tenido una crisis, no entienden cómo pudo, con la bicicleta rutera en la que iba (es decir, de ruedas delgadas y diseñadas para el asfalto) salirse del camino, recorrer ocho metros de pastizales y de pendiente en contra y caer a ese precipicio. Esas son, puntualmente, las razones que hacen que el padre, Raúl Aguilera, declare que está "absolutamente convencido de que lo atropellaron y tiraron a ese lugar".

Aguilera (44 años, ciclista, activista ambiental y presentador de perros de exposición) había salido de su casa aproximadamente a las 14.30. Si hubiese sido una pedaleada como cualquier otra, habría estado de vuelta alrededor de las 17. Pero no fue una más. Fue la última. Lo hallaron en la negrura de la medianoche, y al cabo de horas de búsqueda. "Luis estaba boca abajo, a un metro de la pared del barranco", agrega el padre. Cuando se le pregunta qué ha establecido la autopsia, responde que tenía quebraduras múltiples, aunque del lado izquierdo de su cuerpo. "¿Si cayó de frente, por qué los golpes son de costado?", se pregunta. En el estudio forense, se lee que se determinaron fracturas izquierdas en una pierna, en la pelvis, en las costillas y en el cráneo.

También en la bicicleta se observan magullones del lado zurdo, pues la rueda de atrás, la silleta y una parte del cuadro están torcidos hacia la derecha.

Aldo Gordillo es una de las tres personas que hallaron el cuerpo. Esa noche, él iba junto a otros dos muchachos por el interior del canal. Se alumbraban con linternas. "Yo tenía una corazonada. Lo busqué ahí por una corazonada", cuenta. De repente, un policía llamado Daniel, que estaba arriba, empezó a gritarles: había visto las luces reflectivas de la bicicleta, que ellos habían iluminado, sin percatarse. "Fue difícil llegar. Luis estaba con la cara pegada al piso, enterrada. Desde arriba, una médica nos indicó que lo volteáramos para intentar reanimarlo. Pero no había nada que hacer... La cara y la lengua se le habían hinchado", relata.

Un aspecto que llamó la atención de Gordillo es la bicicleta, pues se sorpendió de las abolladuras en la zona izquierda. Cuando se le pregunta de qué lado estaba acostado el vehículo, contesta que cree que del derecho. "No estoy completamente seguro. Había caído muy cerca de él, a menos de cinco centímetros", añade.

También Estela Figueroa participó de aquella búsqueda. En los últimos ocho años, fue su compañera de travesías en bicicleta. Según ella, los episodios de epilepsia eran habituales. Por eso -puntualmente- desecha cualquier hipótesis que sugiera que cayó al barranco por esa causa. "El sabía cuando le iba a ocurrir. Siempre, tenía tiempo de destrabar sus zapatillas de ciclista, de apoyar los pies en el piso y de esperar un minuto a que transcurriera. Se ponía rígido, simplemente", asegura.

Héctor Rizzoti -corredor de carreras de aventuras- es otra de las personas que se unió esa tarde a los rastreos. Él cree que hubo un choque, en otra parte, y que luego lo llevaron y arrojaron allí. "Con esas rueditas y con el estado del terreno, desparejo y roto, él hubiera caído a los dos metros. Imposible que haya pedaleado hasta el precipicio", considera. Enseguida, a Rizzoti se le viene a la mente el primero de los muchos rumores que circularon por los grupos de WhatsApp. El día después del accidente, alguien escribió que buscaban una camioneta Toyota Hilux SW 4, color gris. El texto se viralizó, pero no tuvo otra trascendencia.

El canal Caínzo -Las Piedras es uno de los principales desagües de una extensa cuenca situada al noroeste del departamento de Yerba Buena. Colecta cursos torrenciales que bajan de las sierras de San Javier. A la altura de donde hallaron el cuerpo de Aguilera, corre paralelo al camino que conduce a los barrios privados Alto Verde I y II.

Se trata de una trocha relativamente joven, pues se abrió cuando se instalaron esas urbanizaciones, apenas unos años atrás. De hecho, el sector carece de alumbrado público. Tampoco hay señalización, guardrail o barrera que divida la calzada del barranco. Para peor, el camino se encuentra erosionado.

Unos días antes del accidente, la Municipalidad de Yerba Buena le había enviado una serie de notificaciones a la Dirección Provincial del Agua (DPA), puesto que el canal corresponde a su jurisdicción. "Debido a las lluvias, se ha erosionado la pared lateral este del Caínzo, en la zona del campo deportivo del Country Jockey Club. Eso representa un peligro para todos los que circulan por allí", se lee en un párrafo de ese documento, fechado el 3 de abril. En las líneas siguientes, solicitaban una "urgente" intervención. Hoy, al cabo de un mes de aquel pedido, el paisaje sigue siendo el mismo.

