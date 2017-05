Gisela Berger dejó plantada a Mirtha Legrand; ¿qué le pasó a la ex de Scioli?

Gisela Berger, la ex novia de Daniel Scioli, fue invitada al programa de Mirtha Legrand pero canceló a último momento. Según anunció la Diva el sábado, la modelo estaba confirmada para el mediodía siguiente y finalmente no fue.

"Teníamos un invitado que a último momento dijo que no podía venir porque iban a aplicarle una inyección. Deduzcan ustedes quién era…", dijo en vivo la reina de los almuerzos antes de presentar los invitados.





"Teníamos una visita sorpresa. Se sentía mal, se tenía que poner una inyección. Uds deduzacan" picara @mirthalegrand pic.twitter.com/l9H7axhkHZ — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 14 de mayo de 2017

La conductora hizo el anuncio sobre la invitación la noche anterior pero, metiendo suspenso, no dijo el nombre: " para mañana tenemos una bomba, pero la producción no me deja decirlo ". Al final, ayer los productores le informaron que la ex azafata no iba a asistir.

Berger aun no hizo comentarios al respecto. La rubia está embarazada de tres meses del ex candidato a presidente, quien la habría engañado.

El twit de Mirtha. Captura de Twitter.