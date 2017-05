"Tenemos todo para ser campeones", aseguró Barros Schelotto

BUENOS AIRES. - El entrenador Guillermo Barros Schelotto, asumió los errores que se cometieron en la caída ante River en el Superclásico. Pese a la derrota, evaluó que Boca tiene "todo" para ser campeón.



"Tenemos que dar todo para ser campeones. Estamos punteros, tenemos ventaja, faltan seis partidos. Tenemos todo para ser campeones", auguró Barros Schelotto en la conferencia de prensa que se realizó tras el partido que River se llevó, por 3 a 1, de La Bombonera.



“No poder ganar el clásico, duele", dijo el DT, pero miró para adelante y sentenció que Boca debe ganarle el domingo a Newell's.

Un partido emocionante.



Barros Schelotto pareció molestarse ante algunas preguntas y por caso señaló que Boca lleva tres puntos de ventaja. “Si nosotros estamos mal, los otros 29 qué hacen", respondió. "Me puedo haber equivocado hoy pero los otros 23 partidos, no. Estoy convencido del trabajo que hay y los nombres que elijo", enfatizó.



Barros Schelotto reconoció que hubo errores defensivos, pero no de carácter ni de planteo. Dijo que verá los videos del partido:

“Si consideramos que es necesario cambiar, lo vamos hacer".



Señaló que River aprovechó esos errores y que por ello sacó ventaja. “En el segundo tiempo dominamos pelota y territorio, aunque no empatamos y River los definió al final", concluyó.



El técnico agregó que faltó tranquilidad y juego. “Tuvimos situaciones (de gol), no muchas pero tuvimos el 2 a 2 en las manos. River se defendió después del segundo gol, por momentos lo hizo bien, y después contragolpeó", añadió. (DyN)