La familia del soldado Ledo, durísima contra Cristina, Milani y Bonafini

Marcela Brizuela de Ledo, madre del soldado Alberto Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976, a poco del comienzo de la última dictadura militar, no logra superar el dolor que le causa desde hace décadas el haber perdido a su hijo. Apunta contra el ex jefe del Ejército, César Milani, pero también contra la ex presidenta Cristina Kirchner, que lo designó en el cargo, y contra la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, que lo entrevistó para su programa y lo abrazó, en una foto que apareció en su revista.

Al momento en que desapareció, Ledo tenía 20 años y cumplía el servicio militar junto al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, que estaba desplegado en Tucumán.

La última vez que lo vieron había salido a hacer una recorrida en Monteros junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, procesado en el caso. Milani fue el encargado de realizar y firmar un acta en la que hizo constar la presunta deserción de Ledo cuando se trató de una desaparición forzada seguida de asesinato, como lo investiga la Justicia.

El ex jefe K del Ejército está detenido con prisión preventiva desde el 17 de febrero, después de ser indagado en La Rioja por un secuestro de militantes en 1977, mientras que está procesado en Tucumán por adulteración de documento público y encubrimiento en la causa de Ledo. Actualmente permanece en el penal federal de Ezeiza.

"Queremos prisión perpetua para Milani y todos los responsables: no nos mueve el poder ni el dinero", asegura Marcela Brizuela de Ledo, de 86 años, en una entrevista con la revista Viva, que reproduce TN. Consultada junto a su hija Graciela sobre por qué no aceptaron extraerse sangre para el banco genético y rechazaron la indemnización como reparación histórica, argumentaron que la vida de Alberto "vale sólo vida".

"Teníamos que firmar el certificado de defunción si cobrábamos ese dinero. No lo vamos a hacer. La vida de mi hijo vale sólo vida. Ni todos los dólares del mundo me lo van a traer. Tampoco nos sacamos sangre. No queremos que nos devuelvan una bolsa de huesos. Queremos prisión perpetua para Milani y todos los responsables. Buscamos Justicia. Gran parte del juicio está claro: hay un responsable que es este señor que ha estado muy guardadito. Por suerte ahora está en la cárcel", dijo Marcela.

Su hija Graciela apuntó contra Cristina y Hebe. "Fue una traición. Hebe se buscó los problemas. Lo de Cristina también es traición. Confiábamos en ella y en Néstor cuando bajó los cuadros de los militares, cuando se reactivaron los juicios. Su traición nos perjudicó mucho. Nuestra causa hoy ya tendría que estar resuelta. Cajonearon los expedientes", acusó la hermana de Ledo.

"Qué pensarán Milani, Bonafini y Cristina cuando se van a dormir?", les preguntaron. "Para Milani, que siempre ha tenido poder y riqueza, la prisión no debe ser fácil. Debe estar pensando lo que hizo mal. Pero calla porque tienen pactos de sangre con quienes participaron en la represión y en los fusilamientos", dijo.

"Cristina no creo que piense. Su objetivo era llegar a la presidencia de un proyecto político. No importaba a quién ponía. Milani le servía en Inteligencia porque no confiaba en (exagente de Inteligencia Jaime) Stiuso. Y Hebe es muy autoritaria. No creo que esté arrepentida", aseguró.

La madre de Ledo conocía a Hebe de Bonafini desde hace muchos años pero actualmente están distanciadas, por el acercamiento de la jefa de Madres al exhombre fuerte del Ejército. "A Hebe la conozco desde que fundamos la filial riojana de Madres, en diciembre de 1983. Fuimos compañeras. Nos contábamos nuestras experiencias. Venía a comer a casa. La llevábamos y traíamos del aeropuerto cuando visitaba La Rioja", reveló.

"Ella siempre decía que nunca hay que darles la mano a militares y policías. Que son fachos y los culpables de la desaparición de nuestros hijos. Fue terrible, en diciembre de 2013, cuando apareció con Milani en la TV Pública y, abrazada a él, en la revista de las Madres. La llamé. No me atendió. Una secretaria me dijo que estaba en el baño", recordó.

"Luego de ese episodio no me enviaron más la revista de Madres. Como Madres tenemos una consigna: nunca un pañuelo blanco enfrentará a otro pañuelo blanco. No sé por qué ella tenía esa relación con Milani", afirmó la mujer, que esperó sentada fuera de los tribunales donde a principios de año había ido a declarar Milani.