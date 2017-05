En un Superclásico emocionante y caliente, River se impuso 3 a 1 a Boca

BUENOS AIRES.- River, con tantos de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi derrotó a Boca por 3-1, que llegó al descuento en el cierre del primer tiempo por un tiro libre de Fernando Gago. Además, al minuto de juego, el mismo Gago lesionó a Milton Casco, quien debió ser reemplazado. Del otro lado, Ricardo Centurión se desgarró y también debió dejar la cancha.

La primera acción del juego marcó lo que se vendría: pierna fuerte y mucha tensión en un partido importante por su historia y por el futuro del campeonato. Gago fue fuerte contra Casco, el jugador millonario quedó tendido y no pudo recuperarse. Cambio: entró el uruguayo Camilo Mayada en lugar del ex Newell's.

Aún con diez en la cancha, antes de la modificación, Boca tuvo su primera chance. Benedetto tomó la pelota cerca del área, encaró un par de metros y sacó un remate que no fue gol por poco. El disparo se fue cerca del palo izquierdo.

River iba a responder con una contra. Lucas Alario tomó la pelota, vio picar a Driussi y el goleador de River llegó al área para definir. Su remate fue directo al pecho de Agustín Rossi, quien evitó la apertura del marcador.

La pierna fuerte siguió. Jonatan Maidana pegó y fue amonestado. Leonardo Ponzio también lo hizo, pero no recibió castigo. A todo esto, Ricardo Centurión sintió una molestia y alertó al banco. Y cuando todos estaban atentos a lo que pasaba con el mediocampista, River pegó el zarpazo.

A los 14, Ponzio recuperó, Driussi tiró un centro desde la derecha y Gonzalo Martínez sacó una tremenda volea desde la izquierda para anotar el 1-0 para el Millonario. Golpe de efecto en un Superclásico en el que el visitante no dominaba.

El gol tuvo su efecto positivo para River. Boca sintió el impacto y los de Gallardo intentaron aprovecharlo. Lo tuvieron Ignacio Fernández primero y Driussi después, pero no encontraron la puntería para convertir.

Y cuando Boca intentó salir, el Millonario pegó otro golpazo. Después de un despeje de Ponzio en propia área, Santiago Vergini rechazó mal, Martínez tomó la pelota y habilitó a Alario, quien no se puso nervioso a la hora de definir. Puso el 2-0, sorprendiendo a todos en la Bombonera.

Estaba todo a pedir de River. Pero el cierre del primer tiempo cambió las cosas. En una pelota parada desde la izquierda, Gago quiso tirar un centro, Augusto Batalla salió mal y la pelota se le metió por arriba, para el descuento de Boca.

