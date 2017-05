Independiente y Racing se juegan sus chances en el torneo

AVELLANEDA, Buenos Aires.- Un Independiente que halló identidad y un buen rendimiento con Ariel Holan como entrenador intentará refrendar esas virtudes como local, condición en la que suma cinco compromisos sin ganar, en el clásico ante Racing, que contará con Gustavo Bou y Lisandro López, en uno de los clásicos a jugarse hoy por la fecha 24 del torneo de Primera División.



El encuentro será en el estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, desde las 19, con el arbitraje de Diego Abal y televisado por El Trece.



Otra vez Avellaneda vivirá el caótico frenesí que provoca el clásico de la ciudad, en esta ocasión en la cancha del "Rojo" que por primera vez, desde que se inauguró la tribuna Ricardo Bochini en diciembre pasado, tendrá ocupada su máxima capacidad con 52 mil espectadores.





Independiente y Racing cara a cara y con objetivo similares, ya que para ambos la posibilidad de alcanzar a Boca en la cima de la tabla es cuasi quimérica y apuntan, como premio consuelo, alcanzar la clasificación para la Copa Libertadores 2018.Y el que llega más entonado a este clásico es Independiente, que reúne ocho fechas invicto y podría ponerse el atuendo de "favorito" para esta ocasión quedándole mejor que a Racing, con un elemento negativo para el equipo de Holan que es el karma que está viviendo en el Libertadores ya que suma cinco cotejos sin vencer y con penas un 36 % de eficacia ante su gente.Por el contrario, con Independiente fuera de su feudo la situación es desigual porque el equipo se suelta lejos de la presión de sus hinchas y se convierte en una indeseada visita con un 79 % de los puntos en juego y por esa favorable racha es que el equipo está noveno con 38 unidades.Pero este Independiente de Holan da muestras de buena salud en las últimas fechas y, en especial, en la pasada cuando superó 4 a 2 a Newell's en Rosario.Independiente, junto a Gimnasia, tiene la valla menos vencida del certamen con 16 goles en contra, siendo el arquero uruguayouno de los puntos más fuerte de un equipo que tiene una valiosa cuota de velocidad y vértigo en su forma de jugar.Independiente infunde respeto y obliga que los rivales tomen recaudos al contar en posiciones avanzadas con(goleador con seis tantos),, quien volvió al nivel que lo ubicó como una de las grandes promesas del club, la nueva "joya", que por estar en el clásico fue excluido del seleccionado Sub-20 que jugará el mundial de la categoría en Corea del Sur, y el atacante, autor de jugar tres tantos en las dos fecha pasadas.En este cotejo Holan no podrá contar conquien ante Newell's llegó al límite de tarjetas amarillas y será reemplazado por el ex Rosario CentralRacing, con 42 puntos, presenta buenos números desde el regreso dea la dirección técnica ya que en el certamen local ganó siete cotejos y perdió dos (Belgrano y Temperley de visitante), con un 77 % de los puntos ganados.Este Racing es la cara opuesta a Independiente en cuanto a las actuaciones en casa y fuera de ella. La "Academia" en el Cilindro obtuvo el 80 % de los puntos pero cuando sale del mismo esa cifra disminuye de alarmante forma apenas llegando al 39 %.La impericia defensiva en el equipo de Cocca se transforma en la ofensiva al ser un equipo con muchas variantes y poder de gol, aunque en este encuentro no contará con, la aparición más fulgurante de los últimos años en Racing que si fue cedido para jugar en el Sub-20.Racing cuenta con un Bou (goleador con 10 tantos) que está volviendo al nivel del 2014, conque más adelantado llega al gol y el regreso de "Licha" López, con la ascendencia que tiene sobre sus compañeros como símbolo y capitán del equipo, apuntó Télam.Pero Cocca no contará con un jugador fundamental como, quien sufre un desgarro, un estratega en el equipo arrancando por la izquierda, quien será reemplazado por un promisorio valor comoRacing presentará un esquema táctico con un 4-1-4-1, con, un jugador de los preferidos por Cocca, delante de la línea defensiva, Bou un poco más retrasado y López de punta.En el historial profesional jugaron en 189 ocasiones con ventaja de Independiente de 73 triunfos contra 51 y 65 empates, en tanto que desde que se remodeló su cancha y pasó a ser el Libertadores de América jugaron en ocho ocasiones con gran superioridad del "Rojo" con seis triunfos, un empate y una derrota, está última 2-0 en la liguilla clasificatoria para la Copa Libertadores de 2016.