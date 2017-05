Francisco sobre la reunión con Trump: "debemos ser muy sinceros sobre lo que cada uno piensa"

VATICANO.- El papa Francisco dijo hoy que será "sincero" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a sus grandes diferencias en asuntos como la inmigración y el cambio climático cuando los dos se reúnan por vez primera en el Vaticano a fines de mes.

No obstante, el Sumo Pontífice comentó también a los reporteros a bordo del avión que les trae de regreso desde Portugal que mantendrá una mente abierta y no juzgará a Trump hasta que no escuche sus puntos de vista durante su reunión del 24 de mayo. "Incluso aunque uno piense de forma diferente, debemos ser muy sinceros sobre lo que cada uno piensa", comentó Jorge Bergoglio, agregando que espera hallar "una puerta al menos abierta en parte" para dialogar con Trump y poder contribuir a la causa de la paz mundial.



El año pasado, en respuesta a una pregunta sobre las ideas del entonces candidato Trump sobre la inmigración y sus planes de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el religioso argentino sostuvo que un hombre que piensa así "no es cristiano".

Trump y el Papa están también bastante en desacuerdo acerca del cambio climático. El mandatario estadounidense firmó un decreto que desmantela la legislación medioambiental de su predecesor, Barack Obama. Francisco ha convertido la defensa del medioambiente en uno de los pilares de su papado, respaldando con fuerza la opinión científica de que el calentamiento global está causado sobre todo por la actividad humana. (Reuters)