Tras la derrota en el clásico con Estudiantes, Alfaro se va de Gimnasia

BUENOS AIRES.- "Quiero comunicar, ya era una decisión que tenía tomado más allá del clásico, de dar un paso al costado. Se lo comuniqué al presidente antes de partido, agradecí ahora a los jugadores por su condición humana. Es un plantel extraordinario pero a veces el fútbol son resultados", señaló Gustavo Alfaro apenas consumada la derrota de Gimnasia y Esgrima enel clásico platense contra Estudiantes, por 0-1.

Con esas palabras, el santafesino anunció su salida del "lobo", tras una nueva derrota en el derby de la capital de la provincia bonaerense. destacó y agregó que "hay otras cosas que no sólo son futbolísticas". El entrenador rafaelino ya había amagado con irse del club "mens sana" en setiembre del año pasado cuando el club vendió a Maximiliano Meza a Independiente.

Por entonces, el presidnete era Daniel Onofi. El actual titular de la entidad, Gabriel Pellegrino no pareció poner demasiados reparos a su salida. "Es sentido común. Hay que aceptar lo que el otro decide, las ganas que tenga el otro. Si no hay ganas de seguir, no se sigue", sentenció. (Especial)