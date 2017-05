El ciberataque masivo se extendió a 99 países con 75.000 casos

El ciberataque masivo lanzado ayer afectó a 99 países con 75.000 detecciones, según la empresa checa de antivirus Avast, y golpeó a grandes empresas automotrices como Renault y Nissan.



"Estamos viendo ya 75.000 detecciones del WanaCrypt0r 2.0 en 99 países", explicó en el blog de Avast el informático Jakub Kroustek sobre el alcance global del ransomware: un tipo de código malicioso que, una vez que infecta el dispositivo contra el que se dirige, encripta la información -archivos, textos, fotos- y pide el pago de un "rescate" a la víctima para desencriptarla, generalmente a través de bitcoins.



Según el experto, el ataque de los piratas informáticos está dirigido "sobre todo a Rusia, Ucrania y Taiwán", y "ha infectado con éxito a grandes instituciones como hospitales a lo largo de Inglaterra y a la empresa de telecomunicaciones española Telefónica", según cito la agencia EFE.



