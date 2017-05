Robaron una precuela de Harry Potter y J.K. Rowling pide ayuda a sus fans para recuperarlo

Una precuela de Harry Potter escrita a mano por J.K. Rowling, autora de la saga, en una postal, fue robada en el centro de Inglaterra, informó la policía, que pidió ayuda a los seguidores de la saga para encontrarla.



La historia, de 800 palabras, se sitúa tres años antes del nacimiento de Harry Potter y se vendió por 25.000 libras -32.152 dólares- en una subasta a beneficio de una entidad que defiende la libertad de expresión, en 2008.



La precuela fue robada en una casa de Birmingham entre el 13 y el 24 de abril.



"Por favor no compren esto si se lo ofrecen", escribió Rowling en Twitter. "Subastado originalmente para @englishpen, el propietario apoyó las libertades de los escritores al ofertar por el artículo", añadió.





PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY