La fuerte frase de Cubero: "volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz

BUENOS AIRES.- Fabián Cubero dejó en claro que la separación de Nicole Neumann es definitiva. No hay vuelta atrás. El futbolista hasta se animó a confesar que ya no siente amor por la modelo.

Cuando le preguntaron si es que seguía amando a la rubia, "Poroto" fue contundente: "hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder".

"Me duele porque le pedí que habláramos con las nenas y con ustedes (los medios) antes de que fuera a Europa a ver a su padre, para evitar estas cosas, pero no me supo escuchar, estaba desbordada. Está dolida y yo más dolido porque no me escuchó. Uno se puede desenamorar, por eso queríamos dar el corte de una, para evitar cualquier situación que se pueda dar adelante", explicó el jugador de Vélez en declaraciones al programa "Infama".

Además, dijo que ya hablaron con sus tres hijas, Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2). "Fue una charla muy dura, cada una expresó lo que sentía a su manera. Y a Nicole trato de contenerla y acompañarla, siempre estuve a su lado, nunca me alejé. Sentí que mis consejos no le llegaban demasiado porque estaba desbordada", concluyó.