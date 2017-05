Cientos de padres denunciaron a la gobernadora Alicia Kirchner ante el Inadi por el derecho a la educación de sus hijos

RÍO GALLEGOS.- Cientos de padres de Río Gallegos denunciaron hoy a la gobernadora Alicia Kirchner y a las autoridades del Consejo Provincial de Educación ante la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) por discriminación en el ejercicio de derecho a la educación que sufren sus hijos, a raíz del no pago de salarios por parte del Estado provincial, inmerso en una profunda crisis.

"No nos cansamos, seguimos buscando respuestas por todos los medios que tenemos, por los derechos de nuestros hijos, que entiendan que estamos hartos del ninguneo que están sufriendo y que a ellos no les importe que estamos a mitad de mayo y no han empezado las clases", dijo a Télam Nahir Castillo, vocera del grupo de padres unidos que promovió la denuncia.

El grupo de padres integra la asamblea pública con estudiantes, docentes, jubilados y empleados públicos de Santa Cruz que reclaman educación, salud, justicia y salarios en medio de la crisis que atraviesa la provincia.

La denuncia se basa en la Ley 23592 y el Plan Nacional contra la Discriminación, y está dirigida contra quienes "poseen la responsabilidad de garantizar la educación de nuestros hijos, conforme la Constitución Nacional y Convención sobre los Derechos del Niño", y que "hoy están siendo discriminados al no poder ejercer el beneficio de la educación en la provincia de Santa Cruz".

El texto, acompañada con firmas, detalla que desde el 6 de marzo, fecha de comienzo del calendario escolar, "nuestros niños, adolescentes y jóvenes aún se encuentran sin asistir a clases".

Marga Vera Low, delegada del INADI en Santa Cruz, explicó a Télam que a partir de la denuncia el organismo nacional asigna un número de expediente, los denunciados son notificados y tienen diez días para hacer su descargo, a lo que sigue un dictamen.

La funcionaria nacional aseguró que "no hay precedente" de un dictamen "a este nivel, hacia las autoridades a las cuales les corresponde velar por el bien de la ciudadanía de una provincia. Será -señaló- un antes y un después, muy importante para la sociedad".