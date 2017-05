Denuncian que cobraban "peajes" en los cortes, pero los sindicalistas lo negaron

Los múltiples cortes de rutas que llevaron a cabo hoy los trabajadores del limón en demandas salariales generaron complicaciones y demoras a automovilistas. La situación más crítica se vivió en la zona sur de la provincia, sobre la ruta 38, y, en menor medida, en el sector este, en la ruta 302. La situación comenzó a descomprimirse por la tarde, luego de que se conociera que las partes lograron un acuerdo salarial del 31%.

Según denunciaron usuarios en las redes sociales y distintos lectores de LA GACETA a través de Whatsapp, en algunos piquetes cobraban "peajes" para dejarlos pasar. Los montos iban desde los $ 30 hasta los $ 100.

Dalinda Sánchez, secretaria general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Alberdi, se refirió a las denuncias del supuesto cobro de dinero para permitir la circulación de los vehículos. "No puedo poner las manos en el fuego por nadie. Acá no estamos para pedir colaboración, en nuestro corte no se ha recibido colaboración a nadie. Pedimos disculpas si en otro lado lo hacen”, dijo en diálogo con el programa radial "La Mañana de Rivadavia".

En Tafí Viejo, las protestas se realizaron en los accesos a las empresas de empaques, a la vera de la ruta 9. El secretario general de Uatre en esa ciudad, Carlos Medina, también fue consultado sobre los supuestos cobros de "peajes". “Por ahí quizás eso es verdad, no podemos afirmarlo”. Además, aseguró que en los piquetes dejaban pasar a los vehículos de emergencias.