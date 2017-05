Bauza habló desde Emiratos Árabes y dijo que Argentina clasificará al Mundial

Edgardo Bauza tomó la palabra a la distancia y luego de firmar contrato para dirigir a la Selección de Emiratos Árabes, volvió a hablar de la Selección Argentina. "Seguramente Argentina se clasificará al Mundial. Lo que sucedió quedó atrás, ya pasó, ahora seré un hincha más como lo fui durante toda mi vida", expresó el "Patón".

El director técnico, dos veces campeón de la Copa Libertadores de América, una con Liga de Quito de Ecuador y otra con San Lorenzo, en conquistas históricas para ambos clubes, fue despedido del seleccionado una vez que asumió la nueva comisión directiva de la AFA.

"Cuando me dijeron que no seguía como DT estuve cuatro días amargado porque me hubiera gustado continuar en el cargo. Creo que todas las situaciones que me tocó pasar fue producto de la forma en que vivimos y sentimos el fútbol en la Argentina, ya sea los dirigentes, entrenadores, jugadores y también el periodismo. Pero ya está, eso quedó atrás y ahora encaré un nuevo desafío", reflexionó Bauza.

"Tenía cinco o seis ofertas para dirigir, elegí esta porque mi familia estará bien acá, hay mucha tranquilidad y serán dos años de contrato, quizá los últimos que dirija", añadió Bauza, quien también adelantó que se reunirá en los próximos días con Diego Maradona, quien reside en Dubai, y que ya tuvo la oportunidad de conversar con el ex entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, director técnico del Al Wasl.

Bauza puso la firma y dirigirá el seleccionado de Emiratos Árabes



Bauza no tendrá una misión sencilla en su nueva función, ya que el seleccionado árabe está cuarto en la Eliminatoria de Asia con 9 puntos, detrás de Japón y Arabia Saudita, ambos con 16, y de Australia con 13, y necesita ubicarse al menos tercero para tener derecho a un Repechaje para estar el año próximo en Rusia.

"Asumí en el cargo porque creo que podemos mejorar el equipo, pero soy consciente de que las posibilidades de clasificar no son fáciles", concluyó el "Patón", quien dirigirá su primer partido oficial el 13 de junio próximo ante Tailandia. (Télam-Especial)