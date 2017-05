Lavezzi supera a Messi: es el jugador mejor pago del mundo

Ezequiel Lavezzi sigue dando de qué hablar en la Super liga de China jugando para Hebei Fortune, donde ayer marcó el gol en del empate ante Guangzhou. Sin embargo, la noticia más que su conquista es que, según Football Leaks, el "Pocho" es el jugador mejor pago del mundo.

Con un salario de 798.000 libras a la semana, Lavezzi se sube a lo más alto del podio de mejor pagos, dejando atrás a Carlos Tevez (826.000 dólares por semana). Incluso Cristiano Ronaldo (con 23.000 euros) y Lionel Messi (22.000 euros) perciben menos que el ex delantero de San Lorenzo por parte de sus clubes.

La última firma de Lavezzi con Hebei China Fortune incluye el pago de una cifra cercana a los 56.7 millones de dólares netos por 23 meses. Mientras tanto, el "Pocho" ya jugó 16 partidos, marcó dos goles y dio nueve asistencias.

