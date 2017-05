Familiares y amigos de Daiana marcharon para exigir la aparición con vida de la adolescente

Los familiares y vecinos de Daiana Garnica, la joven desaparecida desde el sábado, se movilizaron hoy a la plaza Independencia y plantearon al Gobierno provincial que la búsqueda se intensifique y que, en medio de la investigación, el principal sospechoso “declare” para conocer el paradero de la menor.



“Los rastrillajes, según nos dijeron, continúan. Pero el detenido no quiere declarar, no tenemos respuestas desde hace casi una semana. La causa sigue dando vueltas; todo está en stand by (estado de espera) y la angustia de la familia crece”, dijo Alejandra Puertas, una de las vecinas que participaron en la concentración, frente a la Casa de Gobierno.



Ramón Garnica y Susana Cisneros, padres de la menor, fueron recibidos hoy por funcionarios del Poder Ejecutivo (PE). En el encuentro expusieron estos mismos planteos, según se anunció.



Diferentes organizaciones sociales acompañaron a los familiares de la joven en la movilización de este mediodía.



En la manifestación exigieron, principalmente, la aparición con vida de la muchacha de 17 años. La de hoy fue la tercera vez que los allegados a la muchacha salieron a las calles.

Investigan si Daiana fue entregada a una red de trata

Primero cortaron la ruta 304 y luego la avenida Sarmiento, frente a los Tribunales. Hoy caminaron hasta Casa de Gobierno. Si bien mantienen la esperanza de hallarla con vida, acusan a Darío Suárez por su desaparición.

Daiana está desaparecida desde el sábado por la tarde. La Policía realizó rastrillajes en distintos puntos de Alderetes, donde ella vivía, pero se centró en la cortada de ladrillos donde trabaja el principal sospechoso.

Por el hecho, hay cinco personas aprehendidas.