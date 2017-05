San Antonio le dio una paliza a Houston y jugará la final con Golden State

ESTADOS UNIDOS.- San Antonio Spurs, con el escolta bahiense Emanuel Ginóbili, obtuvo el pase a la final de la Conferencia Oeste luego de darle una paliza a Houston Rockets, con un lapidario 114 a 75, en su propia casa y quedarse con la serie (4-2).

El partido fue un monólogo del equipo texano, que dominó de principio a fin ante un rival que venía golpeado tras caer por 110 a 107, en tiempo suplementario, con una fantástica "volcada" de Ginóbili sobre el final y un tapón a la figura de Houston James Harden en el último segundo de juego.

El equipo de Greg Popovich sacó boleto a la final del Oeste, donde se verá las caras con Golden State Warriors, que llegó a esta instancia luego de "barrer" a Portland Trail Balzers y Utah Jazz, ambos por 4 a 0.

