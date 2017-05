Zampedri: "gracias por todo el apoyo que me brindaron, pronto estaré por Tucumán"

Fernando Zampedri, el goleador de Atlético en el torneo de Primera División y en la Copa Libertadores, fue operado exitosamente hoy en una clínica de la Capital Federal. Luego de pasar por el quirófano, el enterriano les envió un mensaje tranquilizador a los hinchas del "Decano".

"Hola, gente de Tucumán. Ya me operaron, salió todo bien. Pronto andaré por Tucumán, gracias por todo el apoyo que me brindaron y aguante los 'Deca'", fueron las palabras de Zampedri en un video que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y WhatsApp.



¿Siguen o no? Así es la situación de cada uno de los jugadores de Atlético



El joven de 29 años fue operado por el traumatólogo Jorge Batista por la ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. La recuperación le demandará entre 45 y 60 días, por lo que no se sabe si volverá a vestir la camiseta de los de 25 de Mayo y Chile.

Con sus goles, el de Chajarí se volvió en la obsesión de los clubes grandes del país. Además, también interesa en conocidos equipos de México, como América y Tigres. ¿Dónde terminará el "Tanque"?