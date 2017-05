Rial después de la entrevista a Scioli: "gracias a mujeres que no abortaron tengo dos hijas"

Jorge Rial entrevistó a Daniel Scioli en su ciclo en la pantalla de A24. En la charla, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció: "Gisela (Berger) está embarazada, voy a ser papá a los 60 años". La noticia generó fuertes debates y el conductor de Instrusos hizo un análisis del tema.

Rial habló sobre las consecuencias que generó la nota y confesó que se sentía en un lugar oscuro, a pesar de que era el responsable de la primicia.

Una de las declaraciones que surgieron después de la entrevista fue la de Gisele, que confesó que Scioli quería que se realizara un aborto. "El está hablando como si fuera un papá feliz cuando no es así", declaró la modelo.

"Puta, estoy en un lugar que a mí no me gusta. Y no me gusta porque tengo una historia personal que me pone en un lugar de mierda. Gracias a dos mujeres que no abortaron, yo tengo dos hijas".

La confesión de Gisela Berger: "Scioli quería que me haga un aborto"



Sin embargo Rial afirmó que tiene una posición tomada con el tema del aborto en el que apoya la libertad de la mujer sobre su cuerpo.

"Lo creo y lo apoyo. Y es algo contradictorio porque acabo de decir otra cosa. Es contradictorio. Soy contradictorio. Todos somos contradictorios. También es una manera de crecer", confesó el periodista y agregó: "se habla con absoluta liviandad del aborto, de terminar con una vida. O alguien que pide que aborte"

Luego del escándalo, Daniel Scioli anunció que será papá a los 60 años

Antes de iniciar con el programa de la tarde, Jorge -según manifestó- sentía la necesidad de decir como se sentía luego de haber sido elegido por Scioli para contar su noticia.

"¿Cuál es mi sensación? Abrumado. Creo que últimamente estamos con un montón de cosas que hemos visto, y que muchas de ellas pasaron por este programa. Estamos vaciando conceptos con una rapidez que no nos damos cuenta. Estamos vaciando un concepto maravilloso, milagroso, de absoluta felicidad, como la maternidad o la paternidad, como la quieran llamar".

Gisela Berger estalló tras el escándalo: "conmigo, la mentira no va"



Las frases más fuertes del análisos de Rial

-"Tener hijos es algo maravilloso, es milagroso, es lo mejor que puede pasar. Por eso me llega de esta manera tan fuerte.

- "Mis compañeros me felicitan por la primicia. Se los agradezco, pero no la disfruto. No porque Scioli decidió decir que iba a ser padre –obvio que fue una noticia que conmovió al mundo político-, sino por todo lo que vino después.

- "Si me hubiesen dicho 'che mirá todo esto es lo que se viene', yo la verdad daba un paso al costado, si total mi vida iba a seguir igual. ¿Qué más puedo hacer a esta altura? ¿Qué más me queda? Ya hice todo. Demostré todo lo que soy, todo lo bueno y todo lo malo".

- "Ustedes me conocen, ya saben dónde estoy parado. Pero, en algún lado, más allá que no soy protagonista, me veo ahí… y mi historia es mi historia. Y yo me paro acá como conductor, y a veces hago un personaje, pero ¿sabés qué? ¡Soy Jorge Rial! Soy un tipo que tiene una historia y esa historia está todo el tiempo encima mío. Acá te puedo hacer el loco, pero después tengo otra historia. Ustedes la conocen y yo la conozco. Me llega de cerca, y la verdad me roza y me remueve cosas por un montón de situaciones que me pasaron en mi vida".

- "Quiero decir que tener hijos es algo maravilloso, es milagroso, es lo mejor que puede pasar. Después hay que criarlos y también es maravilloso, trabajoso, no es fácil. Por eso me llega de esta manera tan fuerte".

- "Lo dije acá una vez: 'La vida es un viaje'. Cuando sos joven mirás hacia adelante para ver a dónde llegás. Yo a esta altura estoy mirando el paisaje, estoy tratando de disfrutar

-"Me paro acá y les digo cuál es mi sensación… Yo tuve la necesidad de arrancar el programa hablándoles desde mí, les pido disculpas".