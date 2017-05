Aunque el Gobierno prometió paz social, transitar por las rutas de la provincia es un infierno

A poco de haber comenzado los cortes de rutas a cargo de los trabajadores del citrus, en demanda de un aumento salarial, el Gobierno de la Provincia se comprometió a salir de garante de la paz social, a través de una intermediación oficial para lograr que los piquetes no afectaran la vida de la población en general. Sin embargo, tal propósito no se cumplió, puesto que a cuatro días de comenzada la protesta el tránsito vehicular por la mayoría de las rutas de Tucumán es un caos.

Uatre reclama un reajuste en las remuneraciones de la actividad de un 35% y la Asociación Tucumana del Citrus (ATC) ofrece un 29%. Las negociaciones se trasladaron a Buenos Aires, al ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación.



"Lo que nos preocupa es la paz social en la Provincia, que es lo que venimos manteniendo y es lo que queremos preservar”, dijo el martes la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse. Y advirtió que desde el Gobierno “estamos bregando porque se puedan levantar los cortes de rutas”.

La expresión de la funcionaria hasta ahora no se tradujo en acciones concretas, puesto que los transeúntes afectados por los más de 50 piquetes que llevan adelante agremiados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) aseguran que la Policía no responde a los insistentes llamados para lograr que se despejen las rutas. También denuncian que en algunos de los cortes se les exigen el pago de "peajes" a quienes quieren cruzar al otro lado, e incluso que hay manifestantes que directamente les roban a los automovilistas que esperan para poder pasar.

Algunos de los muchos mensajes que llegan a LA GACETA vía WhatsApp:

- "Ruta 315 (Camino del Perú) cortada a la altura de la Curva de Los Vega. Avenida Constitución y Diagonal (Tafí Viejo) cortada. Todas las personas que vivimos en Tafí Viejo y zona de Villa Carmela estamos secuestrados".

- "La Justicia, ausente para velar por nuestro derecho de libre circulación. Una vergüenza. La Policía impresentable sólo mira parada al costado del corte".

- "Antes de llegar a Estación Aráoz también están cortando. Alguien tiene que darle una solución a la gente que trabaja con el limón".

- "Cortes en toda la ruta 304 por los cosecheros de limón en zona de El Chañar, Macomita, La Ramada de Arriba y El Rodeo".

- "Parados hace mas de una hora en Santa Lucía. No está la Policía. Llamé al 911 y dicen que no se puede hacer nada. Yo tambien tengo derecho a trabajar y ellos no me permiten llegar a destino".

- "Ruta 304: ladrones aprovechan el corte de ruta del sector del limón para robarles a los vehículos que transitan. Rogamos soluciónes".

- "La ruta 302 está cortada en Citruvil, Ranchillos y Villa Quinteros. No se puede ni cruzar hasta la zona de Estación Aráoz y Viclos a causa de los cortes. Alguien debe hacer algo".

Piquete en la ruta 302.

Corte en la Diagonal a Tafí Viejo.

Corte en Santa Lucía.

Corte ruta 315.