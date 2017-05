Cómo obtener la Pensión Universal para adultos mayores de 65 años

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) brinda una cobertura previsional para aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige una jubilación. El programa se encuentra vigente en el país, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Esta pensión es vitalicia y prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima ($ 6.394) y se le abona a quien no tenga otro beneficio social o perciba uno cuyo monto sea inferior, debiendo optar por uno u otro. La Pensión Universal está alcanzada por la Ley de Movilidad, por lo que se actualiza dos veces por año, en marzo y septiembre.



“Con la PUAM buscamos que haya una cobertura sustentable para todos los jubilados, incluyendo a los que no pudieron aportar. Es una pensión que no depende del Poder Ejecutivo, no depende de moratorias, sino que les permite a los mayores cobrar el 80% de una jubilación mínima sin más requisito que tener 65 años, para que ningún adulto de la Argentina quede sin cobertura del Estado”, dijo el director Ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso.





• Tener 65 años o más.• Ser argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud.• Para extranjeros, tener 20 años de residencia.• La Pensión Universal habilitará el cobro de las mismas Asignaciones Familiares que perciben hoy los jubilados y permitirá acceder a los servicios del Inssjyp (PAMI). “Quienes reciben esta pensión podrán seguir trabajando hasta lograr los años de servicio para obtener su jubilación”, informó la Anses.•Para conocer más información, los interesados podrán ingresar a www.anses.gob.ar/pensionuniversal