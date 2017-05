"Si nosotros no podemos entrar a las canchas por estar procesados, tampoco podría hacerlo Macri"

BUENOS AIRES.- Eduardo "Hulk" Aballay y Mauro Martín, uno de los líderes de "La 12", son los dos barras de Boca que presentaron recursos de amparo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo poder ingresar a ver al equipo. Entre sus fundamentos, explicaron que, si ellos no entran a las canchas por estar procesados, tampoco podría hacerlo el presidente Mauricio Macri.

Como el amparo fue presentado el pasado miércoles se aguarda una resolución para mañana, en la previa al clásico que Boca jugará ante River en La Bombonera. A través de sus abogados, los barrabravas señalan que "no hay pautas objetivas" para aplicar la prohibición de concurrencia a las canchas.

Según sus referencias, son diferentes los modos de aplicar las inconstitucionales reglas: "no se aplica a todos, sino a los que el funcionario tienen ganas de restringir. Si hubiera aplicado algún parámetro objetivo el mismo Presidente hubiera estado impedido de ingresar a los estadios. O el ex jugador y DT Héctor Veira. O si se extendiera la prevención a delitos mucho más graves como los que me imputan, no podrían concurrir a los estadios el señor periodista Fernando Niembro, el señor presidente del Banco Central, el ex presidente Carlos Menem, entre muchas figuras públicas".

Además de los dos barras mencionados, el Estado dispuso el 27 de abril que no ingresen a los estadios los siguientes barras de Boca: Rafael Di Zeo, Luis César Arrieta, Cristhian Leonardo Robledo, Carlos Cristian Santa Cruz, Carlos Sebastián Maciel, Antonio Orlando Viñales, Ariel Maximiliano Pinazzi, Miguel Ángel De Santis, Gustavo Alberto Iglesias y Eduardo Alberto Trípodi.