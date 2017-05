Conflicto con los cosecheros: ¿hasta cuándo seguirán los cortes de ruta?

El conflicto citrícola traspasó Tucumán y llegó a Buenos Aires. Está prevista para esta tarde una reunión en las oficinas del Ministerio de Trabajo nacional entre los representantes paritarios de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y de la Asociación Tucumana del Citrus (ATC), con el fin de acercar posiciones en una mesa de diálogo oficial.

No hubo acuerdo y los cosecheros volvieron a las rutas

Las partes mantuvieron conversaciones hasta las últimas horas de ayer en torno de una nueva oferta salarial. Pero la solución nunca llegó y hoy los cosecheros de limón retomaron los cortes de rutas como manera de hacer sentir su reclamo. Se registraron durante el día alrededor de 35 puntos de protestas en la provincia. Uno de los puntos más álgidos fue Tafí Viejo.

Los empresarios propusieron elevar un punto porcentual, de 29% a 30%, pero el sector gremial rechazó la propuesta. Los referentes de Uatre local explicaron que la suba dispuesta por los privados sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que los trabajadores reclamaron una mejora de un 35% en el jornal laboral (hoy de $ 354).

¿Principio de acuerdo? Uatre se comprometió a levantar los cortes

Esta situación llevó a que la ATC solicitará que se dictara la Conciliación Obligatoria, tanto ante la Secretaría de Trabajo provincial como en el Ministerio de Trabajo nacional. Hoy, la reunión se realizará en Buenos Aires y participarán representantes de la cámara empresaria y dirigentes de Uatre nacional.

Los cosecheros de limón remarcaron que los cortes continuarán hasta que haya una nueva propuesta de las empresas citrícolas, aunque hasta el momento las posiciones de ambas estuvieron firmes.

La postura de los trabajadores

Uatre reclama un reajuste en las remuneraciones de la actividad de un 35%. Es decir que el ingreso pase de $ 8.800 a los $ 11.900 mensuales.

El delegado regional del gremio, Ricardo Ferreyra, informó que continúan las protestas con cortes de rutas y que las negociaciones se dirimirán a nivel nacional a pedido de los empresarios. Los trabajadores defienden su demanda al afirmar que perciben ese monto entre 4 y 6 meses al año, dependiendo las condiciones de la campaña de cosecha de limones en las quintas.

La postura de los empresarios

“Todavía no tenemos ninguna solución. No se entiende esta situación. Nosotros ofrecimos un 23% para estar en el línea con los acuerdos del país y de la provincia, con lo que se acordó en diferentes sectores para tener un salario razonable, porque lo que se pretende es contener la inflación en el país, entre otras cosas. Ellos (por el gremio) pidieron un 29% para generar una situación de tranquilidad, que se cerraba con eso y no iba a haber más problemas. Quiero que quede en claro que ellos pidieron un 29% (de aumento). Luego de una dura lucha dentro de la cámara, se ofreció un 29%. Sin embargo, después rechazaron ese porcentaje y solicitaron un 35%”, dijo el titular de la ATC, Roberto Sánchez Loria.

El directivo afirmó que la cámara “no se sentará a negociar de esa forma” y que por ello pidieron la participación del Ministerio de Trabajo. “Es una forma de negociar muy poco seria”, enfatizó.

“El Gobierno de la provincia se preocupó, todos se preocupan. Pero es cuestión de actuar y no de preocuparse. Hay un límite, y si se pide un número absolutamente absurdo, el único camino que nos queda es la Conciliación Obligatoria. Nosotros no ofrecimos ese 29%, lo pidieron ellos. Y luego dijeron que las bases no lo convalidaban. Si no se tiene la representación de su propia base, no se puede sentar como paritario”, cuestionó. Sánchez Loria dijo que el sector pretende que exista una mejor relación con la parte laboral.