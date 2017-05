Todo lo que tenés que saber del show de Lali Espósito en Tucumán

Las redes sociales están encendidas por la vuelta de Lali Espósito a la provincia. La cantante regresa a presentar "Soy Tour" mañana, en el Teatro Mercedes Sosa (San Martín y 25 de Mayo).

En Twitter, los fans de la artista no paran de publicar y las ansias parecen no calmarse, a horas de la presentación. Hace un mes, cuando abrieron la venta de entradas, cientos de tickets se vendieron en minutos. Ahora, todavía quedan algunas asi que si estás pensando ir no te demores mucho porque vuelan. Te contamos todo lo que te interesa saber del backstage:

- El precio de las entradas comienza en $ 400.

- Lali llega a Tucumán mañana.

- Se va a hospedar en el hotel Hilton (en el ex abasto).

- El recital comienza a las 21.

- Como las entradas son numeradas, no hace falta que vayas a hacer fila mucho tiempo antes.