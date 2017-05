Manzur y Jaldo criticaron la política económica de Macri por la inflación y la caída del consumo

El Gobierno provincial envió hoy mensajes de preocupación y, a la vez, críticos a la Casa Rosada. El titular del Poder Ejecutivo (PE), Juan Manzur, afirmó que el índice de inflación del Indec volvió a ser alto y que el consumo “no se termina de reactivar”. Mientras que el vicegobernaro, Osvaldo Jaldo, afirmó que "las cosas no están saliendo como lo habían prometido" desde la administración Mauricio Macri.



El Índice de Precios al Consumidor registró en abril un aumento de un 2,6% y en el primer cuatrimestre del año acumuló un incremento de un 9,1%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Ante estos números, el mandatario provincial afirmó: “tenemos que seguir fortaleciendo lo que es el trabajo en Tucumán y en ese sentido, estamos preocupados por los indicadores a nivel nacional: el índice oficial (de precios al consumidor) volvió a ser más alto de lo que se esperaba: 2,6% de inflación. Es un dato que empieza a preocupar; además vemos que el consumo no se termina de reactivar, el déficit fiscal no se termina de reducir, son situaciones preocupantes”.

Por su parte, Jaldo, no sólo puso atención en el incremento de precios, sino también dijo que las inversiones no están llegando, entre varios cuestionamientos.

La Provincia dice que la Nación le da la espalda



“No están saliendo las cosas como ellos (por los funcionarios nacionales) prometieron. Cuando nos dicen que las inversiones iban a llegar, ya llevamos un año y seis meses y, lejos de no llegar inversiones, los inversores se están yendo. Las pocas inversiones que llegan, llegan al sector financiero, pagando un 26% en interés en las Lebac. (Así) difícilmente van a venir capitales a invertir en fábricas y en empresas que generen puestos de trabajo. La inversión viene a la ´timba’ financiera”, apuntó el titular de la Legislatura.



En línea con Manzur, el vicegobernador expresó que hay que “estar muy atentos” a los indicadores de la inflación. “Cuando vemos que el índice de inflación de abril es de 2,6%, significa que ya en el primer cuatrimestre estamos casi en 10 puntos; y si nosotros proyectamos este cuatrimestre, estamos llegando a un 30% de inflación este año. El Gobierno nacional había pronosticado un 17% de inflación, es decir que estamos llegando casi al doble. Esto nos pone en serias dificultades”.

La inflación oficial ya suma un 9,1% en lo que va del año

También hizo hincapié en la caída del consumo, al afirmar que es "una alarma importante”.

“En abril ha caído un 7%, quiere decir que la gente la está pasando muy mal. Bajó el consumo de productos básicos como la leche, la carne y la harina en el país. Es una alarma muy importante para el Gobierno nacional. Podemos hacer de todo como Gobierno provincial, pero si las variables macroeconómicas no se sostienen y son negativas, como vienen siendo hace un año y medio, nos preocupa mucho”.



A su vez, indicó que la actual situación del país condicionará el escenario provincial: “Estamos preocupados como provincia, porque si sigue cayendo el consumo, va a caer la coparticipación nacional, van a caer los recursos de la provincia, y si caen nuestros recursos, seguramente vamos a tener dificultades presupuestarias y financieras. Con preocupación estamos advirtiendo que las cosas no están funcionando bien, que las variables y los parámetros nacionales no sólo no se están cumpliendo, sino que están perjudicando mucho a la gente. Desde la provincia, responsablemente vamos a tomar los recaudos, pero no hay dudas que dependemos de la política económica nacional”.