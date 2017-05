Tinelli pidió a la Tigresa del Oriente para el Bailando 2017

Luego de confirmar como participante a "El Dipy", Marcelo Tinelli dejó la puerta abierta para un personaje que dará mucho que hablar. Se trata de la Tigresa del Oriente, la cantante peruana de cumbia que se volvió popular en Youtube.

La convocatoria la hizo el propio conductor a través de Twitter. "Escuchenme @hoppefede y @elchatoprada, ustedes no pueden no avisarme de este hitazo que hizo la @TigresaOriente. No da para el #Bailando2017?", escribió en su cuenta la figura de Showmatch y compartió el link del video de la cantante haciendo "Despacito".





Al ver esto, la Tigresa no dudó ni un segundo y, antes de que el conductor se arrepientiera, le contestó: "¡acepto tu invitación, mi bello! Sobre todo porque iría con todo el amor del mundo a bailar en el Bailando 2017".





