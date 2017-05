Acoso callejero: qué opinan los hombres sobre este tema

El acoso callejero puede manifestarse en las siguientes conductas: comentarios sexuales, directos o indirectos referidos al cuerpo; fotografías y grabaciones no consentidas; contacto físico indebido; persecución o arrinconamiento; masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

El programa "Panorama Tucumano" -producido por LA GACETA TV- mostró anoche situaciones de acoso callejero que padecen las tucumanas a diario. Según una encuesta, el 45% de las mujeres estuvieron expuestas a comentarios sexuales explícitos, el 28% declaró haber sido seguida por un hombre alguna vez y el 10% ha tenido que soportar que un hombre se masturbe frente a ellas.

Acoso callejero: “salir a la calle es como salir a la guerra”

Sobre este tema, los hombres también tienen su punto de vista. "Me mandaba muchas cagadas cuando era chico, pero no sabía lo que era eso, porque eran festejadas por mis amigos. Si bien nunca tuve violencia física hacia una mujer, pero sí verbal un montón de veces. Cuando uno no tiene la confianza propia de venderse, baja a otra persona a su nivel. Y eso es lo que hacíamos cuando nos gustaba una chica, cuando queríamos su atención. Lo primero que hacíamos era atacarla. Por eso, lo primero que hay que hacer cuando se conoce a cada personas es ponerse en su lugar. Y más con las mujeres que la vienen peleando hace muchísimo tiempo por sus derechos a la igualdad", cuenta el artista plástico Emiliano García Biagosh.

Video: así acosan los hombres a las mujeres en Tucumán

El psicólogo Ignacio Grande, por su parte, dice: "Es una problemática que los hombres quizás un poco no la podemos ver. Nosotros, generalmente, no somos víctimas. Más bien son las mujeres, nuestras amigas, nuestras conocidas. Parece chico cuando se habla de esto, pero detrás se está sosteniendo lo que da lugar a una problemática o conflictos áun más grandes que se dan hoy en la sociedad como son los femicidos, la violencia concreta. Lo hombres no estamos teniendo noción de la relación que tiene el acoso callejero con cosas más graves que sufren las mujeres. Es lo que da pie a otro tipo de violencia".