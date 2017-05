La insólita justificación de Scioli: "sé que a Gisela le dolió, es una chica del interior"

Daniel Scioli contó las intimidades de la charla que tuvo con su ex pareja y madre de su futuro hijo, Gisela Berger. El ex candidato a presidente defendió su relación con la modelo.

Scioli, quien será padre a los 60, comentó detalles de la charla que tuvo con Berger al momento que salió a luz esta noticia: "no hay ninguna tercera en discordia. Clerici es mi amiga". Y continuó: "es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior pero no pasó nada. No fue ni es mi amante. Esa noche fui a jugar al fútbol. Eso es verdad".

"Fue un malentendido. Se que a Gisela le dolió, es una chica del interior y de familia. Tiene su sensibilidad. La diferencia de edad tiene que servir para llevar las cosas lo mejor posible", añadió.

La polémica comenzó cuando Gisela decidió difundir chats y fotos que se mandaban el político y miss tattoo. Luego de eso, la "tercera en discordia" salió a hablar y confesó que ella suele mandarles fotos en ropa interior a sus amigos: "tenemos muy buena onda con Daniel (Scioli). Somos amigos, nos llevamos muy bien", contó Clerici.