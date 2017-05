Gisela Berger estalló tras el escándalo: "conmigo, la mentira no va"

Gisela Berger demostró toda su indignación: tras el escándalo sobre infidelidades que involucra a su ex pareja, Daniel Scioli, decidió contar su verdad.

“Si estoy así es porque creo que me merezco de parte de la persona con la que comparto mi vida, mínimo merezco lo que yo doy. Yo esperaba otra reacción de parte de él con una noticia así", dijo en un diálogo telefónico con “Buenos días América” que fue reproducido por TN.com.ar.

Contó también que cursa el tercer mes de embarazo y que Scioli le había prohibido que no se lo dijera a sus familiares y amigos.

Aseguró que el ex candidato a presidente pronunció específicamente la palabra "aborto". "En tres meses hablando del tema se nombró todos los sinónimos que te puedas imaginar, incluida esa. El primero es, '¿y no hay algo para tomar para hacer que esto baje? Así arranca", recordó.

Berger relató que mantuvo el silencio hasta que encontró los chats y las fotos hot que le envió Sofia Clérici a Scioli. "Desde que se encuentra con esta otra chica y me miente de una manera tremenda, la mentira quedó completamente a la vista, no hay una persona que vea las fotos y chats y no se de cuenta que lo que el ayer dice... lo que menos habla es de eso porque no va a hablar de nada que lo perjudique. Entonces directamente sale con esta flamante noticia como si fuera el papá feliz", agregó en referencia al anuncio que realizó el ex gobernador bonaerense anoche en el programa de Jorge Rial.

"Quiero recobrar la paz que no tengo, siento que me la sacó Daniel. No lo quiero ni ver", concluyó.