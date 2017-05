Video: el terrible testimonio de una nena de 13 años que sufrió el acoso callejero

Con tan sólo 13 años, las palabras de Iara Moya sintetizan lo que siente una mujer cada vez que camina por el espacio público. “Me siento muy mal, me incomodo y me empiezo a asustar. Me pongo a pensar que capaz aparezco dentro de una bolsa en el canal… ¿Por qué debería pensar en esa clase de cosas? ¿Por qué debería preocuparme?”, dice la niña.

Al igual que sus dichos, los números también son contundentes y alarmantes: el 99% de las mujeres consultadas por Acción Respeto -una agrupación dedicada a concientizar sobre esta problemática- sufre acoso callejero alguna vez.

En un video difundido anoche en "Panorama Tucumano", el programa de LA GACETA que debutó exitosamente en la pantalla de Canal 10, la niña cuenta su experiencia con el acoso callejero, al que ninguna mujer debería sufrir.

