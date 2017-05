La confesión de Gisela Berger: "Scioli quería que me haga un aborto"

BUENOS AIRES.- Cuando parecía que la historia entre Daniel Scioli y Gisela Berger terminaba con final feliz, el escándalo parece continuar en la pareja: luego de que el ex gobernador bonaerense anunciara felizmente que se encuentran en la dulce espera, la modelo confesó que él le pidió que aborte.

La pelea había comenzado luego de que Berger usara las redes sociales para acusar a Sofía Clerici de ser la tercera en discordia en su relación. La joven compartió capturas de pantallas del supuesto teléfono celular de su pareja, en la que aparentemente acordaba una cita con la vedette y recibía fotos hot.



Sin embargo, Scioli le bajó el tono al conflicto al anunciar que iban a ser padres. "Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé", sostuvo el ex candidato a presidente y aclaró que "no hay ninguna tercera en discordia. Separemos y diferenciemos bien las cuestiones. Clerici es mi amiga. No pasó nada. Es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior. No fue ni es mi amante".

Minutos después de que el ex mandatario de Buenos Aires rompiera el silencio, Berger habló con la revista Noticias y salió con los tapones de punta: "es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto". "Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así", concluyó.