Inundaciones en La Madrid: "estábamos en la ruta sin nada, como perros"

"Estábamos en la ruta como perros, sin nada, y con las criaturas. Era tremendo". Esas palabras dijo Delicia antes de romper en llanto mientras recordaba lo que vivó durante las inundaciones en La Madrid que dejaron pérdidas millonarias, en diálogo con el programa "Panorama Tucumano".

Un mes después de los desbordes del río Marapa, la mujer contó que a las cinco de la madrugada salió a la ruta 307 con sus hijos y su marido. "Yo los llevaba en los brazos y el agua ya me daba en el pecho", relató. Afirmó que llamó al subdelegado de La Madrid para que corte la ruta, para que drene el agua del pueblo. "Me dijo ‘señora yo no puedo hacer nada’".

"Estuvimos como cuatro familia en una carpa, con un solo colchón. Yo podía dormir sentada, ¿pero y los chicos? Y encima llovía. Así estuvimos como 12 días", agregó.